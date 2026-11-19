Фото: Днепропетровская ОВА

На Днепропетровщине в результате российских атак 19 ноября погиб человек. В течение дня враг более 20 раз обстреливал два района области беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались жилые дома, торговый центр и сельскохозяйственная техника

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине российские войска атаковали районный центр, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частный жилые дома, а также торговый центр. Один человек погиб.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась Зеленодольская община Криворожского района. Там повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника.

Напомним, что на Днепропетровщине 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами