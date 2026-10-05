Оптическая навигация, новая БЖД и компас: в ГУР раскрыли детали новой модификации реактивных БпЛА "Герань-4"
ГУР обнародовало разбор новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые враг начал применять осенью этого года
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
Среди ключевых обновлений:
- Новая навигация: дрон получил блок "МОХ" на базе высокоточного магнитометра PNI5GA (США), работающего совместно с инерциальным модулем SADRA для уменьшения дрейфа гироскопов. Кроме того, в дополнение к спутниковой и инерциальной навигации интегрирована оптико-электронная система "Сусанин", сверяющая маршрут по изображениям с камер.
- Боевая часть: для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередач стали применять новую боевую часть КРСН (кумулятивно-режущая специальная нагрузка) с кумулятивной струей.
- Двигатель: китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили локализованным аналогом российского производства.
Остальные электронные компоненты остались идентичными предыдущим моделям.
Напомним, в ночь на 5 октября силы ПВО обезвредили 172 из 205 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину. Зафиксированы попадания на трех локациях.
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