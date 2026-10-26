Российский беспилотник атаковал предприятие в Полтавской области

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В Миргородском районе Полтавской области 26 октября российский беспилотник попал в территорию одного из предприятий

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"В Миргородском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории одного из предприятий. Информация уточняется", - сообщил Дьяковнич.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Харькове в результате ударов по Новобаварскому району 26 октября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар.