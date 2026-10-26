Пограничники накрыли огнем целый "автопарк" россиян

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу военных бригад "Форпост". Защитники удачно отработали дронами. В результате целый автопарк окупантов вместе с их экипажами преждевременно завершил свое "путешествие".

"Оккупационное командование явно не рассчитывало на столь массированный и болезненный привет в десятках километров от линии боевого столкновения. Что ж, добро пожаловать в нашу реальность — здесь логистика врага пылает ярко и строго по расписанию", - рассказали военные.

Напомним, ранее подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады снабжения и места скопления врага на оккупированных территориях.