Пограничники накрыли огнем целый "автопарк" россиян
Пограничники показали свежие кадры с фронта. Защитники атаковали дронами технику оккупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу военных бригад "Форпост". Защитники удачно отработали дронами. В результате целый автопарк окупантов вместе с их экипажами преждевременно завершил свое "путешествие".
"Оккупационное командование явно не рассчитывало на столь массированный и болезненный привет в десятках километров от линии боевого столкновения. Что ж, добро пожаловать в нашу реальность — здесь логистика врага пылает ярко и строго по расписанию", - рассказали военные.
Напомним, ранее подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады снабжения и места скопления врага на оккупированных территориях.