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26 октября 2026, 17:58

Коллаборанта из Запорожья приговорили к 12 годам заключения

26 октября 2026, 17:58
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Фото: СБУ
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Бывший работник оккупационной полиции, участвовавший в преследовании и похищении украинцев на временно оккупированной части Запорожской области, был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, осужден житель Васильевского района Запорожской области. В июне 2022 года он добровольно вступил в созданное российскими оккупантами местное подразделение так называемого "МВД РФ". Там его назначили "участковым отделом по делам несовершеннолетних".

Как установили правоохранители, во время службы мужчина участвовал в похищении и преследовании местных жителей. Эти действия проводились под видом "обысков" и других следственных мероприятий в рамках сфабрикованных уголовных дел. По данным СБУ, прежде всего, оккупанты преследовали украинцев, которые сопротивлялись оккупационной администрации.

Кроме того, осужденный охранял оккупационные "избиркомы" во время проведения российского псевдореферендума по присоединению Запорожской области к РФ.

Впоследствии мужчина прибыл на подконтрольную Украине территорию. В феврале 2024 года сотрудники СБУ задержали его во Львове, куда он, по данным следствия, приехал к родственникам, чтобы подготовиться к бегству в одну из европейских стран.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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