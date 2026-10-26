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"Захист Держави" Общественная организация info@regionews.ua
26 октября 2026, 15:52

Заявление ГО "Захист Держави" об угрозе массового закрытия малого и среднего бизнеса из-за новых требований к работе во время тревоги

26 октября 2026, 15:52
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ГО "Захист Держави" выражает серьезную обеспокоенность новыми требованиями Кабинета Министров к работе бизнеса во время "желтого" уровня угрозы, которые в первую очередь ударили по заведениям общественного питания
ГО "Захист Держави" выражает серьезную обеспокоенность новыми требованиями Кабинета Министров к работе бизнеса во время "желтого" уровня угрозы, которые в первую очередь ударили по заведениям общественного питания
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До 4 декабря предприятия должны обустроить собственное укрытие или безопасное пространство. В противном случае во время тревоги они не смогут работать. Мы поддерживаем цель правительства: жизнь людей во время атак должна быть приоритетом. Но в таком виде требование для многих заведений физически невыполнимо.

По оценкам рынка, лишь 15–17% столичных ресторанов расположены в подвальных или цокольных помещениях. Остальные работают в надземных помещениях с большими окнами и легкими перегородками. Договориться с ближайшим укрытием часто невозможно: в центральных районах свободных подвалов нет, а метро не заключает договоров с частными заведениями. Около пятой части ресторанов Киева уже готовятся к вынужденной зимней паузе.

Киев – лишь самый заметный пример. Постановление действует по всей стране и касается тысяч кафе, магазинов, парикмахерских и сервисов в областных центрах, малых городах и громадах. Тяжелее всего будет прифронтовым и приграничным регионам, где тревоги звучат чаще всего и длятся часами. Там бизнес, который годами держится несмотря на обстрелы, рискует остановиться из-за требования, которое физически невозможно выполнить.

Отрасль и так на грани. Пятый год полномасштабной войны, обстрелы, блэкауты, а с конца лета поток посетителей в Киеве, по оценкам рынка, упал на 25–30%, в некоторых районах – вдвое. Новое требование может стать для многих заведений последним ударом.

Последствия выйдут далеко за пределы ресторанов. Тысячи поваров, официантов и администраторов, среди которых много молодежи, студентов и переселенцев, могут остаться без работы. Потери понесут фермеры, производители, поставщики, арендодатели. Бюджеты недополучат налоги именно тогда, когда каждая гривна нужна стране. А часть бизнеса уйдет в тень, где о безопасности посетителей вообще никто не будет думать.

Отдельный вопрос – правовая неопределенность. До сих пор непонятно, какое помещение считается безопасным, кто будет проверять заведения и какая ответственность грозит. Без четких правил появляется пространство для произвольных проверок и коррупционные риски.

ГО "Захист Держави" призывает Кабинет Министров:

  • отложить действие требований как минимум на зимний период и доработать их с учетом реальных возможностей бизнеса;

  • обнародовать четкие критерии безопасного пространства, порядок контроля и ответственность;

  • предусмотреть для заведений, которые согласно этим критериям не могут обустроить укрытие, прозрачный порядок работы с обязательным информированием посетителей о пути к ближайшему укрытию;

  • совместно с громадами расширять сеть общественных укрытий в городах, чтобы безопасность людей не зависела от того, есть ли подвал у конкретного заведения;

  • создать рабочую группу с участием отраслевых ассоциаций и экспертов для разработки реалистичных правил.

Безопасность людей и работа бизнеса не должны противопоставляться друг другу. Государство должно найти решение, которое сохранит и жизни людей, и рабочие места.

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Захист Держави экономика Киев общепит ресторан война тревога
 
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