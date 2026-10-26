Россияне повторно ударили во время тушения пожара в Сумской области
В Шосткинской общине Сумской области спасатели помогли мужчине выбраться из складского помещения, поврежденного российским ударом. После этого его собственным автомобилем доставили в медики. Пока его жизни ничего не угрожает
В Шосткинской общине Сумской области спасатели помогли мужчине выбраться из складского помещения, поврежденного российским ударом. После этого его собственным автомобилем доставили в медики. Пока его жизни ничего не угрожает
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
В результате российской атаки повреждены склады с зерном, где вспыхнул масштабный пожар.
Менее чем через полчаса после начала ее тушения российские войска нанесли повторный удар.
По данным ГСЧС, никто из спасателей не пострадал. Все очаги возгорания были ликвидированы.
Напомним, днем 26 октября россияне атаковали беспилотником Павлоград в Днепропетровской области. Погиб один человек, еще семеро пострадали.
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