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26 октября 2026, 16:59

Экссудию Харькова приговорили к 8 годам за взятку в $4 тысячи

26 октября 2026, 16:59
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Фото: Общественное
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ВАКС приговорил бывшего судью одного из районных судов Харькова к восьми годам лишения свободы за получение 4 тысяч долларов взятки

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews .

За эти деньги она должна была принять решение о возвращении обвиняемому более 30 тысяч долларов, изъятых в ходе досудебного расследования.

Приговор коллегия судей ВАКС огласила 26 октября 2026 года.

По данным САП, в мае 2020 года судья разоблачили детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГУБКОЗ СБУ. Ей инкриминировали получение неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятых средств.

Суд признал ее виновной по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Кроме восьми лет тюрьмы, суд запретил ей в течение трех лет занимать должности в судебных и правоохранительных органах. Также постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество на праве собственности.

Кроме того, суд изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Бывший судья был заключен под стражу непосредственно в зале суда.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.

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