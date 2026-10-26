Спрятал акустическую систему в сумку и ушел: на Днепропетровщине мужчине сообщили о подозрении

Фото: полиция Днепропетровской области

В поселке Слобожанское в Днепропетровской области 24-летнему мужчине сообщили о подозрении в краже акустической системы из магазина. Стоимость похищенного товара составляет более 5,5 тысяч гривен. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, инцидент произошел в сентябре в торговом центре по улице Нижнеднепровской. Мужчина взял акустическую систему с полки, спрятал ее в сумку и оставил магазин, не оплатив товар.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 24-летний житель Днепра, у которого раньше были проблемы с законом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.