Фото: ОВА

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Павлограду возросло до семи

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Среди пострадавших – двое детей. Пять человек госпитализированы, две 10-летние девочки и 37-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Из-за российской атаки в городе получили повреждения многоквартирные дома, магазин и автомобили. Один из легковушек загорелся – спасатели потушили пожар.

Напомним, днем 26 октября россияне атаковали беспилотником Павлоград в Днепропетровской области. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и трех пострадавших.