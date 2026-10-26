В Павлограде в результате атаки дрона погиб человек, 3 пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

В Павлограде на Днепропетровщине в результате российского удара беспилотником погиб один человек, по меньшей мере трое получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Среди пострадавших две 10-летние девочки. Всех раненых госпитализировали.

В результате атаки сгорел автомобиль, повреждены несколько многоэтажных домов и магазин.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, что россияне атаковали Днепропетровщину более 20 раз за последние сутки. В результате обстрелов погибли три человека.