Запутался в оптоволокне FPV-дрона: на Харьковщине полицейские спасли птицу

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На Харьковщине бойцы полка полиции особого назначения спасли птицу, которая запуталась в оптоволокне, оставленном российским FPV-дроном. Пернатый не мог самостоятельно освободиться, поэтому правоохранители осторожно распутали волокна и выпустили его на свободу.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Птицу заметили при обходе позиций. Он попал в ловушку из оптоволокна, оставшегося после применения вражеского беспилотника.

Эта история стала особенной для бойцов, ведь именно такая птица изображена на шевроне Полка полиции особого назначения. Поэтому правоохранители в шутку назвали спасенного пернатого символическим собратьем.

В полиции отмечают, что оптоволокно после атак FPV-дронов остается опасным даже после завершения удара. В нем могут запутаться не только люди, но дикие животные и птицы.

Напомним, что в Харькове во время ликвидации последствий обстрела обнаружили двое чаек. Птицы после атаки врага нуждались в помощи.