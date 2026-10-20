Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления оккупантов
В течение суток 19 октября и в ночь на 20 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным объектам и живой силе российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Украинские бойцы поразили:
- Пункт управления подразделения оккупантов в районе Федоровки Запорожской области.
- Ремонтное подразделение армии РФ в районе Кальмиусского Донецкой области.
- Склады материально-технических средств оккупантов в районах населенных пунктов Крипенский Луганской области, Ровнополь Донецкой области и Кроткое Запорожской области.
- Сосредоточение живой силы врага в районах населенных пунктов Рыбаловка, Басань, Федоровка и Николаевка на Запорожье, Зеленый Гай, Горловка и Селидово Донецкой области, а также Сватово в Луганской области.
Напомним, Силы обороны Украины 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области РФ, склады материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донбасса и пункт управления беспилотниками.
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Инвестиционная курортная недвижимость во Львовских Карпатах: как оценить локацию, инфраструктуру и модель управления
20 октября 2026, 15:25"Конверты" для депутатов: ЦПК требует возбудить дело против Арахамии
20 октября 2026, 15:01На Прикарпатье иномарка вылетела в кювет: водитель и пассажир не выжили
20 октября 2026, 14:55На Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека
20 октября 2026, 14:40В пригороде Днепра после атаки РФ на склады нашли тела двух человек
20 октября 2026, 14:29В Ровенской области РФ атаковали торговый центр: есть раненые
20 октября 2026, 13:54В Киеве двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК по заказу РФ
20 октября 2026, 13:37Зеленский назвал три ключевых темы разговора с Рубио
20 октября 2026, 13:31Атака дронов на Волынь: повреждены СТО, стоянка грузовиков и склад "Эпицентра"
20 октября 2026, 13:13Россияне ударили по складу в Запорожье: есть пострадавшие
20 октября 2026, 12:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все блоги »