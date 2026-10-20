Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение суток 19 октября и в ночь на 20 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным объектам и живой силе российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украинские бойцы поразили:

Пункт управления подразделения оккупантов в районе Федоровки Запорожской области.

Ремонтное подразделение армии РФ в районе Кальмиусского Донецкой области.

Склады материально-технических средств оккупантов в районах населенных пунктов Крипенский Луганской области, Ровнополь Донецкой области и Кроткое Запорожской области.

Сосредоточение живой силы врага в районах населенных пунктов Рыбаловка, Басань, Федоровка и Николаевка на Запорожье, Зеленый Гай, Горловка и Селидово Донецкой области, а также Сватово в Луганской области.

Напомним, Силы обороны Украины 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области РФ, склады материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донбасса и пункт управления беспилотниками.