В Харькове разоблачили схему на водительских удостоверениях: взятки передавали в упаковках от лекарств

Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в апреле 2026 года после успешного составления теории из Правил дорожного движения мужчина обратился к инструктору для прохождения практического обучения. Однако инструктор начал его убеждать, что самостоятельно сдать экзамен невозможно, а потому нужно заплатить о "помощи" 10 тысяч гривен.

Он провел для ученика пробный проезд по двум экзаменационным маршрутам, а непосредственно в день экзамена они проехали выбранный маршрут еще раз. Чтобы не произносить сумму вслух, подозреваемый показал на экране своего телефона "10 000". Деньги для конспирации инструктор просил скрыть пачку из-под сигарет или упаковку от лекарства.

После получения денег инструктор был задержан.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.