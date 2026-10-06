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06 октября 2026, 16:46

$25 тысяч за непригодность к военной службе: адвокату сообщили о подозрении

06 октября 2026, 16:46
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченными должностными лицами, сопряженном с требованием такой выгоды

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина требовал от военнообязанного 25 тысяч долларов за организацию снятия с розыска ТЦК и СП и оформления документов для получения инвалидности и последующего признания непригодным к военной службе.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры адвокату сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, адвокат предложил военнообязанному несколько вариантов избегания мобилизации. Один из них предполагал снятие мужчины с розыска ТЦК и СП и соответствующей отметки в реестре "Оберег".

Другой вариант, по версии правоохранителей, заключался в организации оформления медицинских документов, которые должны были создать основания для установления группы инвалидности. В дальнейшем это должно было позволить военнообязанному получить заключение о непригодности к военной службе.

За организацию изготовления необходимого пакета медицинских документов и влияние на должностных лиц адвокат, по данным следствия, требовал 25 тысяч долларов США.

24 сентября 2026 во время встречи в Киеве мужчина, как утверждают правоохранители, получил от военнообязанного всю сумму. Передача денег проходила под контролем правоохранителей.

По курсу Национального банка Украины на день передачи средств 25 тысяч долларов составили более 1,1 миллиона гривен.

Действия адвоката квалифицировали по части 3 статьи 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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