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09 июля 2026, 15:59

Янтарная империя в Ровенской области: полиция "накрыла" цех с прибылью в 40 тысяч долларов ежемесячно

09 июля 2026, 15:59
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Фото: полиция Ровенщины
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В Ровенской области полицейские разоблачили подпольный цех по обработке янтаря. Свою деятельность фигуранты начали в ноябре прошлого года. Ежемесячно они зарабатывали ориентировочно 40 тысяч долларов

Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews .

Незаконный бизнес организовал 31-летний житель Сарненского района. К противоправной деятельности он привлек еще 5 знакомых в возрасте от 17 до 43 лет.

Преступную группу правоохранители разоблачили в апреле этого года. Сотрудники полиции изъяли более 80 кг "солнечных" камней, стоимостью более 1,6 млн грн.

Фигуранты скупали янтарь-сырец разных фракций без соответствующих подтверждающих документов, который добывался на территориях природно-заповедного фонда. В дальнейшем сообщники перевозили его в заранее подготовленный цех, где хранили, сортировали и обрабатывали. После этого камни сбывали, в том числе и иностранцам.

Полицейские провели 10 обысков, в которых изъяли 656 килограммов янтаря, электронные весы, мобильные телефоны, автомобиль и черные записи.

Стоимость изъятых камней по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 240-1 УК Украины, решается вопрос об извещении 6-м жителям Сарненщины о подозрении, а также устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Напомним, в Ровенской области правоохранительными органами сообщено о подозрении предпринимателю , которого считают "теневым куратором" незаконной добычи янтаря. По данным следствия, подозреваемый не только финансово поддерживал, но и обеспечивал материальное оснащение преступной организации, действовавшей под прикрытием геологической разведки недр.

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