Россия бьет по железной дороге: Украина почти исчерпала резерв локомотивов

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Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре и ведет переговоры с европейскими партнерами по поставке дополнительного подвижного состава

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Financial Times и министра агрополитики Тараса Высоцкого, сообщает RegioNews.

По его словам, переговоры проводят со странами, железнодорожная инфраструктура которых имеет такую же ширину пути, как в Украине.

Проблема уже ощутима и в портовой логистике. Исполнительный директор ТИС Никита Грубов сообщил, что только в районе терминала компании в порту Южный были потеряны три локомотива. По его словам, дефицит подвижного состава стал одним из слабых мест логистики.

Как отмечает FT, даже возобновление работы черноморских портов не решает проблему доставки грузов к причалам. Морской экспорт зависит не только от безопасности судоходства, но и способности железной дороги доставлять продукцию в порты.

По данным издания, в последние недели Россия усилила атаки на поезда, перевозящие зерно и железную руду – ключевые экспортные грузы Украины.

Как известно, министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров помочь Украине с локомотивами, совместимыми с колеей 1520 мм, и финансированием закупки новых.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения российские атаки повредили или уничтожили более 500 локомотивов, больше половины – в 2026 году.

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