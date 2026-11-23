Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители разоблачили 27-летнего мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал организовать незаконный выезд военнообязанного за границу

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Подозреваемый предлагал несколько вариантов пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и обещал доставить клиента до места переправки. Он был задержан после получения задатка.

По данным следствия, в октябре 2026 года мужчина в разговоре с потенциальным клиентом предложил организовать выезд из Украины вне установленных пунктов пропуска и пограничного контроля. Также он заявил о возможности привлечь к незаконной схеме других военнообязанных.

В дальнейшем фигурант обсудил с мужем условия и механизм переправки, предложил несколько вариантов незаконного выезда и пообещал организовать перевозку по территории Украины к месту пересечения государственной границы.

В ходе личной встречи в Харькове подозреваемый получил от гражданина 10 тысяч долларов задатка. Сразу после передачи денег правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.