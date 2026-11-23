На Киевщине женщина воткнула мужчине нож в спину
Инцидент произошел на Броварщине. Там задержали женщину, которая напала на мужчину
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Между супругами произошла ссора. Во время конфликта 59-летняя женщина взяла кухонный нож и ударила им мужа в спину. После ранения пострадавший сообщил об этом детям, вызвавшим медиков.
Женщину задержали.
"Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, сообщили фигурантке о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленник был задержан.
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