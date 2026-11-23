Фото: Нацполиция

Инцидент произошел на Броварщине. Там задержали женщину, которая напала на мужчину

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Между супругами произошла ссора. Во время конфликта 59-летняя женщина взяла кухонный нож и ударила им мужа в спину. После ранения пострадавший сообщил об этом детям, вызвавшим медиков.

Женщину задержали.

"Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, сообщили фигурантке о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленник был задержан.