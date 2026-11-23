Фото: полиция Ровенской области

В Дубровице Ровенской области в результате ДТП травмировались два подростка — водитель и пассажир мотоцикла. За рулем двухколесного находился 16-летний парень, не имевший водительского удостоверения. Обоих пострадавших госпитализировали

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 22 ноября около 05:00 на улице Вокзальной в Дубровице.

По предварительным данным следствия, 16-летний житель села Любиковичи, управляя мотоциклом Loncin, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником. После этого мотоцикл опрокинулся на обочину.

В результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, переломы ребер, поясницы и обеих ног.

Его пассажир — 17-летний житель села Узлесье — получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

Обоих подростков доставили в больницу.

Также правоохранители установили, что 16-летний мотоциклист не получал водительское удостоверение.

По факту аварии следователь начал досудебное расследование.

Напомним, в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.