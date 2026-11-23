Фото: Киевская городская прокуратура

В результате нескольких атак российских беспилотников на Киев 23 ноября пострадали шесть человек. Больше всего пострадавших в Печерском районе, где зафиксировали пятерых травмированных. Еще один человек пострадал в Голосеевском районе. Среди пострадавших есть иностранец

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, по состоянию на 17.45 эпицентром российских атак стал центр столицы — Подольский и Печерский районы. Также последствия обстрелов были зафиксированы в Святошинском и Голосеевском районах.

Среди шести пострадавших — 32-летний иностранец. У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

По факту совершения военными РФ военного преступления было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева в результате падения обломков загорелись два автомобиля и возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Также повреждены балконы на втором-четвертом этажах.