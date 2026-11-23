На Полтавщине легковушка влетела в грузовик: в салоне был младенец
Авария произошла 23 ноября около 12 часов вблизи села Бузовая Пасковка Полтавского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, столкнулись легковушка Skoda и грузовик Iveco. В легковушке были двое взрослых и младенец. В результате ДТП есть пострадавшие. Причины и обстоятельства будут выяснять специалисты.
"Учитывайте неблагоприятные погодные условия и соблюдайте безопасный скоростной режим", - призывают правоохранители водителей.
Напомним, ранее в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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