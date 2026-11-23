Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, столкнулись легковушка Skoda и грузовик Iveco. В легковушке были двое взрослых и младенец. В результате ДТП есть пострадавшие. Причины и обстоятельства будут выяснять специалисты.

"Учитывайте неблагоприятные погодные условия и соблюдайте безопасный скоростной режим", - призывают правоохранители водителей.

Напомним, ранее в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.