Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, аферисты звонили по телефону людям и выманивали деньги. Для прикрытия они использовали одиннадцать собственных и съемных квартир. Известно, что контакты в сети происходили только из-за никнеймов, которые фигуранты регулярно меняли.

"Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к преступлению", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее по делу сети мошеннических колл-центров правоохранители установили еще три эпизода преступной деятельности. Пострадавшими стали граждане Литвы, а сумма ущерба по новым эпизодам превышает 1,3 млн грн.