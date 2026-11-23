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На территории ТЦК продолжат действовать права человека. Теперь есть документ, подробно прописывающий правила взаимодействия с призванными гражданами

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Специалисты подробно рассмотрели приказ Главнокомандующего ВСУ №423. Это 154 страницы четкой инструкции, регламентирующей организацию пребывания военнообязанных в ТЦК и учебных центрах.

"Знать ведь свои права — не значит уклоняться от обязанностей. Это значит понимать, как законно должны работать правила для каждого", - говорят активисты.

Пошаговый разбор приказа по пунктам:

Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.