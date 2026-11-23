Фото: Офис Генерального прокурора

59-летний житель Запорожья приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за государственную измену. Мужчина, работая дальнобойщиком, собирал для российской спецслужбы разведданные о расположении украинских военных подразделений и техники, в частности о местах дислокации кораблей ВМС ВСУ в Одесской области

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в марте 2023 года мужчину завербовали представители российской спецслужбы из-за знакомого, оставшегося на временно оккупированной территории Запорожской области.

Работая дальнобойщиком, он использовал рабочие рейсы по Украине для сбора информации о расположении военных подразделений и боевой техники. В конце февраля 2024 мужчина получил отдельную задачу — установить места дислокации бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил Украины в Одесской области.

Воспользовавшись командировкой в Одессу, он собрал необходимые сведения и передал их российскому куратору. Кроме того, в Запорожье мужчина систематически сообщал о дислокации и перемещении украинских военных, а после ракетных атак собирал информацию непосредственно на местах поражения объектов инфраструктуры.

Правоохранители задержали его в марте 2024 года во время подготовки к выполнению очередного задания. Во время задержания изъяли мобильный телефон с поличным с российской спецслужбой.

В суде мужчина вины не признал и не раскаялся. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), и назначили 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Напомним, что в Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.