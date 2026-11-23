Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре водитель Volkswagen Jetta, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили о подозрении. В результате ДТП погибли 14- и 16-летний парни

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Авария произошла 20 ноября около 20:50. По данным следствия, 40-летний водитель Volkswagen Jetta, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм 14-летний мужчина погиб на месте ДТП. Второго, 16-летнего подростка, медикам не удалось спасти - он скончался в больнице.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.