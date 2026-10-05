Фото: пограничная полиция Молдовы

Во время атаки на Украину 5 октября российский снаряд упал вблизи пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе

Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы, передает RegioNews.

После удара снаряд рикошетом попал в автобус, припаркованный у барьера, в результате чего легкое ранение получил пограничник.

Других пострадавших нет. Поврежден автобус и кабина контроля.

В настоящее время работа КПП приостановлена. По информации издания NewsMaker и Генеральной инспекции полиции Молдовы, движение в направлении пункта пропуска перекрыто от перекрестка дорог R-30 и R-31 в Штефан-Водском районе до завершения всех следственных действий и фиксации инцидента.

Фото: tg/Sila_Go

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по международному пункту пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенному на границе с Молдовой в Одесской области.