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28 сентября 2026, 11:10

Трамп говорит, что Зеленский согласился "притормозить" удары по НПЗ

28 сентября 2026, 11:10
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Фото: Associated Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского снизить темпы ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и тот якобы согласился

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

По словам президента США, во время встречи с Зеленским он попросил украинского лидера осторожнее с ударами по таким объектам.

"Я сказал: "Вы должны быть осторожнее с нефтеперерабатывающими заводами". Он ответил: "Ну, мы, пожалуй, так и сделаем", – рассказал Трамп.

Он также заявил, что украинские удары по российским НПЗ "создают глобальную проблему", и добавил, что "есть и другие меры, которые он может принять", говоря о Зеленском.

Напомним, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня.

Зеленский после переговоров заявил, что на закрытой встрече Трамп не потребовал от Украины прекратить атаки на российские НПЗ и другие подобные объекты.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил , что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, однако Вашингтон будет пытаться этого добиться.

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