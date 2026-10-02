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02 жовтня 2026, 07:28

Путін заявив, що Росія не припинятиме удари по українських суднах

02 жовтня 2026, 07:28
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Володимир Путін назвав "безглуздою" пропозицію про взаємне припинення ударів. Росія мала б не атакувати українські судна, якщо Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах

Про це він заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай", повідомляють російські державні ЗМІ ТАС та RT, передає RegioNews.

За словами Путіна, у разі припинення Україною ударів по російських НПЗ Москва нібито мала б відмовитися від атак на українські судна, які перевозять цивільні вантажі та сільськогосподарську продукцію. Він назвав таку пропозицію неприйнятною.

"Ось – кажуть – вони припинять удари, тому стане більше дизельки, яка так потрібна, скажімо, у Сполучених Штатах. Але її у нас стане більше, нам і так вистачає дизельки. На світові ринки вона не потрапить, бо діють санкції… А ми у відповідь на це муситимемо припиняти удари по чутливих для них об'єктах. Ну, виглядає просто безглуздо", – сказав російський диктатор.

Путін також заявив, що Україна нібито першою почала атакувати російські танкери та інші судна.

На запитання, чи готовий він погодитися на взаємне припинення ударів, Путін відповів: "Ні".

Нагадаємо, раніше американський президент заявив, що просив Володимира Зеленського зменшити темпи ударів по російських нафтопереробних заводах і той нібито погодився.

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