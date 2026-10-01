Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Захисники вдарили по укриттях окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу "Стрікс" 4 прикордонного загону. Відео були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку.
Українські захисники успішно атакували 2 транспортні засоби, 9 укриттів, особовий склад противника, ворожий дрон "почекун" та антену зв’язку.
"Противник намагався приховати техніку, особовий склад та обладнання на різних ділянках місцевості. Та сучасні засоби спостереження дозволяють вчасно виявляти те, що ворог намагається замаскувати", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як вони нищать ворожі "шахеди".
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