Военные показали, как действительно уничтожаются российские "шахеды"
Украинские пограничники показали свежее видео с фронта. Военные продемонстрировали, как именно в воздухе уничтожают вражеские "шахеды"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
За минувшие сутки экипажи беспилотных комплексов 105 пограничного отряда уничтожили 51 российский дрон. В частности, среди них были "шахеды", по которым россияне терроризируют украинские города.
"Шахед" летит к цели. Наш перехватчик – за ним. Маневрирует. Изменение курса. Пытается оторваться. Бесполезно. Догнали. Перехватили. Уничтожили", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показали, как выглядят места, где когда-то были позиции врага. Теперь там ничего от россиян не осталось.
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