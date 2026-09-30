Силы обороны поразили склад БПЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу океупантов
В течение 29 сентября и в ночь на 30 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российских захватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в Гранитном Донецкой области поразили склад беспилотников врага, а в Лисичанске в Луганской области украинские воины нанесли удар по командно-наблюдательному пункту захватчиков.
В Старобельске Луганской области поразили ремонтную базу российских подразделений.
Кроме того, поражены склады материально-технических средств в Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом в Крыму.
Отмечается, что работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.
Напомним, в течение 28 сентября и ночью на 29 сентября украинские военные поразили вражескую РЛС "Каста", пункты управления дронами и склады боеприпасов.