Три F-16 для України: Бельгія передасть винищувачі до кінця року

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Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року за прискореною процедурою

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Україна вже отримала від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії, термінові поставки боєприпасів для F-16.

"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що на тлі російських атак Україні необхідно посилювати можливості для збиття повітряних цілей та захисту населення.

Зеленський подякував Бельгії, прем’єр-міністру Барту де Веверу та уряду країни за підтримку України.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників. Також ЄС готує нову програму спільних оборонних проєктів із Києвом. Нова ініціатива має поєднати бойовий досвід та інновації України з європейськими технологіями й промисловими потужностями.