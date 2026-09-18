ЕС выделит Украине €3,3 млрд на вооружение и запустит новые оборонные проекты

Урсула фон дер Ляен. Фото: AP/Omar Havana

Европейский Союз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд. евро на закупку ракет и беспилотников. Также ЕС готовит новую программу совместных оборонных проектов с Киевом

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает RegioNews.

По словам фон дер Ляйен, средства на закупку вооружения поступят Украине в пятницу, 18 сентября.

Кроме того, Евросоюз планирует использовать остаток средств механизма SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов между ЕС и Украиной. Ее цель – объединить украинский боевой опыт и технологические разработки с промышленными возможностями европейских стран.

"На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках нашего Кредита в поддержку Украины. Но очевидно, что нужно больше", – заявила фон дер Ляен.

Она также сообщила о намерении совместно разрабатывать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе совместной противобаллистической системы Freya.

По словам президентки Еврокомиссии, новая инициатива должна объединить боевой опыт и инновации Украины с европейскими технологиями и промышленными мощностями.

Напомним, Европейская комиссия 11 сентября приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.