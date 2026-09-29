У п'яти областях України через обстріли є знеструмлення

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Станом на ранок 29 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електроенергії у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях

Про це повідомило Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи.

Водночас на сьогодні застосування обмежень електропостачання не прогнозується. У разі змін ситуації споживачів закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Також українців просять за можливості перенести активне використання електроенергії на денний час – з 10:00 до 16:00.

У період із 17:00 до 22:00 рекомендують обмежити користування потужними електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою Циркон/Онікс, двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 152 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях.