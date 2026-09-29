Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой Циркон/Оникс, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 152 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 109 целей:

одну противокорабельную ракету Циркон/Оникс;

две баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

106 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 29 сентября российские войска продолжили дроновые атаки на Киев: обломки упали на жилые дома в двух районах.