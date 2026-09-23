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23 сентября 2026, 15:59

В деле о подброске наркотиков бывшему командиру "Магуры" задержали четвертого подозреваемого

23 сентября 2026, 15:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители задержали четвертого участника схемы, в рамках которой, по данным следствия, пытались создать искусственные основания для незаконного уголовного преследования бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, задержанный обеспечил сообщникам доступ к военному автомобилю, чтобы те могли подбросить к нему наркотические средства и психотропные вещества.

28 августа 2026 мужчина, по указанию других участников схемы, с помощью механических средств открыл автомобиль экскомбата, припаркованный в Харькове. После этого в салон машины подбросили заранее приобретенные наркотики и психотропные вещества.

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве незаконному проникновению в другое владение лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Это уже четвертый разоблаченный участник схемы. Ранее в рамках уголовного производства о подозрении сообщили трем бывшим правоохранителям, ныне проходящим военную службу.

По версии следствия, они организовали слежку за экскомбатом, собирали информацию о его передвижении, обеспечили проникновение в автомобиль и подбрасывание запрещенных веществ. Таким образом, по данным правоохранителей, они пытались создать искусственные основания для привлечения военного к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации и реализации схемы.

Напомним, в конце лета экскомандира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина задержали в Харькове из-за подозрения в перевозке и сбыте наркотиков. Сам Ширшин заявил, что запрещенные вещества ему могли подбросить.

В мае 2025 года тогда командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Ширшин обвинил военное командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине после ряда проигнорировавших внутренних официальных и неофициальных обращений.

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