В центре Киева произошла авария, парализовано движение на одной из улиц
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия осложнено движение транспорта на улице Шота Руставели в направлении улицы Рогнединской
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews .
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и при возможности выбрать альтернативный путь.
Напомним, вечером 15 сентября в Тернополе 13-летний парень упал с электросамоката на тротуар. Подросток получил тяжелые травмы – он скончался в "скорой" дороге в больницу .
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