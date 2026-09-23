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23 вересня 2026, 15:59

У справі про підкидання наркотиків екскомбату "Маґури" затримали четвертого підозрюваного

23 вересня 2026, 15:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці затримали четвертого учасника схеми, у межах якої, за даними слідства, намагалися створити штучні підстави для незаконного кримінального переслідування колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, затриманий забезпечив спільникам доступ до автомобіля військового, щоб ті могли підкинути до нього наркотичні засоби та психотропні речовини.

28 серпня 2026 року чоловік, за вказівкою інших учасників схеми, за допомогою механічних засобів відкрив автомобіль екскомбата, припаркований у Харкові. Після цього до салону машини підкинули заздалегідь придбані наркотики та психотропні речовини.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві незаконному проникненню до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Це вже четвертий викритий учасник схеми. Раніше у межах кримінального провадження про підозру повідомили трьом колишнім правоохоронцям, які нині проходять військову службу.

За версією слідства, вони організували стеження за екскомбатом, збирали інформацію про його пересування, забезпечили проникнення до автомобіля та підкидання заборонених речовин. Таким чином, за даними правоохоронців, вони намагалися створити штучні підстави для притягнення військового до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації та реалізації схеми.

Нагадаємо, наприкінці літа екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина затримали у Харкові через підозру у перевезенні та збуті наркотиків. Сам Ширшин заявив, що заборонені речовини йому могли підкинути.

У травні 2025 року тоді командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Ширшин звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які проігнорували.

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