В Одессе активисты призывают решать вопросы с теплом до отопительного сезона

Фото: ГО Захист держави

В Одессе до сих пор есть нерешенные проблемы, влияющие на готовность домов к зиме. Активисты провели встречу с жителями одного из домов и выяснили, что больше всего их беспокоит

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews .

Активисты провели встречу с жителями дома по ул. Кропивницкого, 18/22. Основным вопросом оказалась проблема с котельной, из-за которой в отопительный период в квартирах отсутствует тепло. Жители поддержали обращение ОО "Захист держави" к власти по поводу проблем с отоплением.

"Мы видим конкретную проблему конкретного дома, которую необходимо решить до начала отопительного сезона. Подготовка города к зиме должна предусматривать реальную готовность каждого дома и теплогенерирующего объекта к работе в условиях возможных аварий и перебоев", – говорит руководитель ОО "Захист держави" в Одесской области Алексей Земляной.

Активисты отметили, что уже обращались к правительству, но вопросы до сих пор остались нерешенными.

"Мы требуем не ждать наступления холодов. Проблемы с котельными и теплоснабжением должны быть решены заблаговременно, чтобы зимой одесситы не остались один на один с холодом", - говорят в общественной организации.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.