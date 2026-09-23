10:57  23 сентября
Во Львовской области грузовик столкнулся с электросамокатом: пострадали двое детей
10:59  23 сентября
Взрывчатка в мусорном баке: СБУ предотвратила теракт в центре Ровно
08:28  23 сентября
На Ровенщине 17-летняя мотоциклистка врезалась в магазин: у нее перелом черепа
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2026, 16:15

В Одессе активисты призывают решать вопросы с теплом до отопительного сезона

23 сентября 2026, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото: ГО Захист держави
Читайте також
українською мовою

В Одессе до сих пор есть нерешенные проблемы, влияющие на готовность домов к зиме. Активисты провели встречу с жителями одного из домов и выяснили, что больше всего их беспокоит

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews .

Активисты провели встречу с жителями дома по ул. Кропивницкого, 18/22. Основным вопросом оказалась проблема с котельной, из-за которой в отопительный период в квартирах отсутствует тепло. Жители поддержали обращение ОО "Захист держави" к власти по поводу проблем с отоплением.

"Мы видим конкретную проблему конкретного дома, которую необходимо решить до начала отопительного сезона. Подготовка города к зиме должна предусматривать реальную готовность каждого дома и теплогенерирующего объекта к работе в условиях возможных аварий и перебоев", – говорит руководитель ОО "Захист держави" в Одесской области Алексей Земляной.

Активисты отметили, что уже обращались к правительству, но вопросы до сих пор остались нерешенными.

"Мы требуем не ждать наступления холодов. Проблемы с котельными и теплоснабжением должны быть решены заблаговременно, чтобы зимой одесситы не остались один на один с холодом", - говорят в общественной организации.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса активисты отопительный сезон ГО Захист Держави
Днепропетровщина технически готова к отопительному сезону почти на 90%
22 сентября 2026, 16:47
В Киеве выполнили 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону
17 сентября 2026, 21:51
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Психологи объяснили, как распознать выгорание и когда пора обращаться за помощью
23 сентября 2026, 16:20
В деле о подброске наркотиков бывшему командиру "Магуры" задержали четвертого подозреваемого
23 сентября 2026, 15:59
Заработал миллионы на дронах: НАБУ сообщило о подозрении чиновнику ГНСУ
23 сентября 2026, 15:55
В Киеве из-за массированной атаки дронов погибли два человека, 36 пострадали
23 сентября 2026, 15:52
Во Львове мужчина устроил "забастовку" для ТЦК
23 сентября 2026, 15:40
В центре Киева произошла авария, парализовано движение на одной из улиц
23 сентября 2026, 15:40
В Прикарпатье женщина создала канал против ТЦК
23 сентября 2026, 14:55
Атака на Киев: число погибших выросло
23 сентября 2026, 14:20
Пограничники разнесли российскую "Герань-5"
23 сентября 2026, 13:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »