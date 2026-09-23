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23 сентября 2026, 15:55

Заработал миллионы на дронах: НАБУ сообщило о подозрении чиновнику ГНСУ

23 сентября 2026, 15:55
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП сообщили о подозрении чиновнику Государственной пограничной службы. Речь идет о требовании взяток за беспрепятственную поставку дронов

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе 2025 года производитель дронов выиграл тендер пограничной службы и снизил цену, хотя имел просьбу от конкурента, который рассчитывал на победу благодаря связям. Из-за сорванного плана конкурент вместе с чиновниками ГНСУ потребовал от предпринимателя миллион долларов за беспрепятственные поставки дронов.

Детективы установили еще один эпизод со взяткой. Известно, что это был перевод чиновнику ГНСУ криптовалюты Tether (USDT) в количестве 50 тыс. единиц (свыше 2,1 млн грн по курсу НБУ).

Как выяснили НАБУ и САП, чиновник неоднократно получал незаконные доходы, а затем прятал это с помощью криптовалюты. Только в январе-апреле этого года он перевел более 15,4 млн. грн. в криптовалюту Tether (USDT). Также на часть этих денег купил Mercedes-Benz GLC 300 и оформил его на жену.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.

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