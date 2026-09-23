Во Львове мужчина устроил "забастовку" для ТЦК

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Во Львове судили мужчину, который отказался ехать в ТЦК. При этом в результате суд принял его сторону

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews .

Инцидент произошел в феврале во Львове. Правоохранители потребовали от мужчины выйти из авто и уехать в ТЦК. Мужчина отказался. Правоохранители назвали это нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Однако суд отметил, что полиция должна предусмотреть законом полномочия доставлять в ТЦК лиц, но только по обращению военных ТЦК. Обращение ТЦК должно содержать, в частности, данные лица и основание для его доставки.

Поскольку такого обращения не было, требование правоохранителей суд назвал незаконным.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.