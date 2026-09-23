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23 сентября 2026, 15:52

В Киеве из-за массированной атаки дронов погибли два человека, 36 пострадали

23 сентября 2026, 15:52
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Фото: Киевская городская прокуратура
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По состоянию на 15:30 23 сентября в результате ударов российских беспилотников и падения их обломков в Киеве погибли два человека, еще по меньшей мере 36 пострадали. Окончательное количество пострадавших устанавливается

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Погибшие – в Дарницком и Соломенском районах столицы.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Соломенском районе - 20 человек. Еще семь человек пострадали в Голосеевском районе, пять - в Дарницком и четверо - в Святошинском.

Российские военные атаковали Киев беспилотниками утром и днем. По данным прокуратуры, под ударами оказались автозаправочная станция, здание бизнес-центра, офисное здание, помещение фармацевтического предприятия, здание бывшего рынка и помещение возле вокзала.

На местах попадания возникли пожары. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, российские военные совершали повторные удары по тем же объектам.

Правоохранители квалифицируют действия российских военных как очередное военное преступление, повлекшее гибель и травмирование гражданских жителей столицы. Уголовное производство расследуется по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, что в результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. В частности, беспилотники ударили по АЗС .

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