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15 сентября 2026, 19:05

В Киеве "нагрели" более 130 миллионов на "бесплатных вагонах": НАБУ разоблачило схему

15 сентября 2026, 19:05
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему чиновнику киевского метро. Оказалось, что он организовал схему, в результате которой злоумышленники "заработали" миллионы на вагонах

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в конце 2022 Варшавский метрополитен вызвался безвозмездно передать КП "Киевский метрополитен" 60 вагонов метро.

Для того чтобы доставить эти вагоны в столицу, в 2023 году были проведены тендеры на закупку транспортно-экспедиционных услуг. Победила в тендерах компания, предложившая услуги за 190 миллионов гривен (по цене, которая была завышена).

"После получения оплаты для сокрытия преступления средства со счета компании перевели на счета другой подконтрольной фирмы за рубежом. В дальнейшем часть этой суммы уплатили реальному перевозчику, а остальные 137,5 млн грн, участники схемы оставили себе", - рассказали в НАБУ.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.

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