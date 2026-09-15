РФ готує дешеві ракети, які швидші за реактивні дрони

Фото з відкритих джерел

Росіяни готують нові ракети проти України. Очікується, що ці ракети можуть бути дешевшими у виробництві

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") зазначив, що приблизно за пів року у росіян можуть з'явитись нові ракети. Очікується, що це будуть дешевші у виробництві ракети, які розвиватимуть швидкість 500-750 кілометрів на годину.

При цьому, за словами радника президента, скоро Україна отримає отримає реактивні перехоплювачі, здатні прикрити Київ. Саме тому росіяни роблять ставки на маленькі та дешеві крилаті ракети.

Нагадаємо, раніше військові розповіли, що у ворога з'явились нові "маршрути запусків" для дронів.