11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 12:18

Операция "Вивальди": Белецкий впервые рассказал о наступлении ВСУ на севере Донбасса

15 сентября 2026, 12:18
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Третий армейский корпус ВСУ подтвердил проведение наступательной операции на севере Донецкой области

О ее результатах сообщил командир корпуса Андрей Билецкий, передает RegioNews.

По его словам, подразделения в режиме информационной тишины ликвидировали очаги российской инфильтрации и зачистили 75 км территории. Еще 10 км², как отмечается, удалось освободить.

В Третьем корпусе заявили, что в результате операции российские войска понесли значительные потери. По предварительным данным украинской стороны, противник потерял около 1500 военнослужащих , более 12 тысяч беспилотников , а также сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобильной техники.

Параллельно украинские подразделения беспилотных систем атаковали логистические маршруты русских войск. В Третьем корпусе утверждают, что из-за ударов по объектам поставки россияне перенесли часть обеспечения горюче-смазочными материалами в Воронежскую область.

К операции привлекли подразделения 60-й и 66-й механизированных бригад, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, Третьей штурмовой бригады, 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN, 3-го отдельного разведывательного батальона, 25-го отдельного батальона ГУР и ГНСУ.

Белецкий назвал операцию "Вивальд", намекнув, что нынешний этап только начало.

"Наша операция называется "Вивальди". А в Вивальде, как известно, четыре сезона. И это только первый из них", - заявил бригадный генерал.

В то же время, он призвал не спешить с выводами относительно дальнейших целей операции и следить за официальными сообщениями украинской стороны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое по Киеву.

Читайте также: Мирная пауза или новый этап войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ВСУ Донецкая область Андрей Белецкий
Россияне массированно ударили КАБами по Изюму: есть повреждения и пострадавшие
15 сентября 2026, 11:13
Из-за вражеской атаки часть Запорожья осталась без света: погиб энергетик, есть раненая
15 сентября 2026, 10:25
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ
15 сентября 2026, 14:10
Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
15 сентября 2026, 13:45
Помощь для военных – на продажу: на Запорожье разоблачили схему более чем на 7 млн ​​грн
15 сентября 2026, 13:38
Львовянин организовал поездки для уклонистов за 11 тысяч "зелеными"
15 сентября 2026, 13:30
В Винницкой области будут судить мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку
15 сентября 2026, 12:58
Удар КАБами по Изюму: количество пострадавших выросло до девяти
15 сентября 2026, 12:46
Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко
15 сентября 2026, 12:40
На Буковине разоблачили очередной "путь для уклонистов" за $7000
15 сентября 2026, 12:30
В Николаевской области мужчина убил сожительницу и вывез ее тело на свалку
15 сентября 2026, 12:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »