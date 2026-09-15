Операция "Вивальди": Белецкий впервые рассказал о наступлении ВСУ на севере Донбасса

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О ее результатах сообщил командир корпуса Андрей Билецкий, передает RegioNews.

По его словам, подразделения в режиме информационной тишины ликвидировали очаги российской инфильтрации и зачистили 75 км территории. Еще 10 км², как отмечается, удалось освободить.

В Третьем корпусе заявили, что в результате операции российские войска понесли значительные потери. По предварительным данным украинской стороны, противник потерял около 1500 военнослужащих , более 12 тысяч беспилотников , а также сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобильной техники.

Параллельно украинские подразделения беспилотных систем атаковали логистические маршруты русских войск. В Третьем корпусе утверждают, что из-за ударов по объектам поставки россияне перенесли часть обеспечения горюче-смазочными материалами в Воронежскую область.

К операции привлекли подразделения 60-й и 66-й механизированных бригад, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, Третьей штурмовой бригады, 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN, 3-го отдельного разведывательного батальона, 25-го отдельного батальона ГУР и ГНСУ.

Белецкий назвал операцию "Вивальд", намекнув, что нынешний этап только начало.

"Наша операция называется "Вивальди". А в Вивальде, как известно, четыре сезона. И это только первый из них", - заявил бригадный генерал.

В то же время, он призвал не спешить с выводами относительно дальнейших целей операции и следить за официальными сообщениями украинской стороны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое по Киеву.

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