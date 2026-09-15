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15 сентября 2026, 19:30

В Николаеве родителей приговорили к 10 и 11 годам за продажу новорожденного ребенка

15 сентября 2026, 19:30
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Фото: Нацполиция
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В Николаеве 39-летний мужчина и 22-летняя женщина приговорены к 10 и 11 годам лишения свободы в соответствии с продажей собственного новорожденного ребенка. Еще до рождения младенца они договорились продать его за 10 тысяч долларов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным дела, во время беременности мужчина и женщина получили 8 тысяч гривен задатка. Остальные договоренные суммы они забрали на следующий день после родов — непосредственно возле роддома.

Новорожденному ребенку предоставили статус пострадавшего от торговли людьми.

В настоящее время ребенок находится в безопасности. Ей уже назначили опекуна.

Напомним, что в Киеве суд признал 45-летнего мужчину виновным в систематическом изнасиловании двух малолетних сыновей его сожительницы, а также в изготовлении и распространении порнографии, в частности, детской. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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