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15 сентября 2026, 18:59

В Ровно задержан подозреваемый в поджоге автомобиля военнослужащего

15 сентября 2026, 18:59
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровно полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля военнослужащего за денежное вознаграждение. За выполнение "задания" ему пообещали 1500 долларов

Об этом сообщила полиция Р и вненской области, передает RegioNews .

11 сентября в полицию обратилась 40-летняя жительница Ровно. Она сообщила, что неизвестные подожгли автомобиль ее мужа, являющегося военнослужащим.

Легковушка Suzuki была припаркована у подъезда многоквартирного дома.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 18-летний житель Ровно.

По данным полиции, парень нашел в одном из Telegram-каналов предложение за деньги поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему. Он получил инструкции, заранее подготовил легковоспламеняющееся вещество и совершил поджог.

За выполнение этой задачи ему пообещали 1500 долларов.

Следователи задержали фигуранта в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в Одесской области судили мужчину, который работал на россиян. Он согласился за денежное вознаграждение совершать поджоги по их заказу.

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