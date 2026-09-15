В Ровно задержан подозреваемый в поджоге автомобиля военнослужащего
В Ровно полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля военнослужащего за денежное вознаграждение. За выполнение "задания" ему пообещали 1500 долларов
Об этом сообщила полиция Р и вненской области, передает RegioNews .
11 сентября в полицию обратилась 40-летняя жительница Ровно. Она сообщила, что неизвестные подожгли автомобиль ее мужа, являющегося военнослужащим.
Легковушка Suzuki была припаркована у подъезда многоквартирного дома.
Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 18-летний житель Ровно.
По данным полиции, парень нашел в одном из Telegram-каналов предложение за деньги поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему. Он получил инструкции, заранее подготовил легковоспламеняющееся вещество и совершил поджог.
За выполнение этой задачи ему пообещали 1500 долларов.
Следователи задержали фигуранта в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, что в Одесской области судили мужчину, который работал на россиян. Он согласился за денежное вознаграждение совершать поджоги по их заказу.