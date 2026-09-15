Автобусы в Польшу поедут другими маршрутами: что изменится с 20 сентября
С 20 сентября из-за ремонтных работ на польской стороне изменится движение автобусов через пункт пропуска "Шегини – Медика"
Об этом сообщило Министерство обновления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает RegioNews.
По информации польской стороны, подобные изменения будут действовать ориентировочно до ноября 2027 года.
Для автобусов определили три альтернативных пункта пропуска:
- "Смельница – Кросценко";
- "Нижанковичи – Мальховице";
- "Краковец – Корчева".
Это позволит продолжить выполнение регулярных автобусных рейсов с учетом новых маршрутов.
Регулярные рейсы можно регистрировать в системе єЧерга на выезд из Украины за 30 дней, а нерегулярные – за трое суток до ожидаемой даты пересечения границы.
Перевозчиков призывают учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября.
Напомним, в ночь на 13 сентября россияне атаковали пропускной пункт "Ягодин" на украино-польской границе. В ГПСУ уточнили, что пункт пропуска напрямую не пострадал. По данным пограничников, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру и автозаправочную станцию.