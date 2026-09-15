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15 сентября 2026, 09:53

Автобусы в Польшу поедут другими маршрутами: что изменится с 20 сентября

15 сентября 2026, 09:53
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Фото: Facebook/ Министерство развития общин и территорий
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С 20 сентября из-за ремонтных работ на польской стороне изменится движение автобусов через пункт пропуска "Шегини – Медика"

Об этом сообщило Министерство обновления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает RegioNews.

По информации польской стороны, подобные изменения будут действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

Для автобусов определили три альтернативных пункта пропуска:

  • "Смельница – Кросценко";
  • "Нижанковичи – Мальховице";
  • "Краковец – Корчева".

Это позволит продолжить выполнение регулярных автобусных рейсов с учетом новых маршрутов.

Регулярные рейсы можно регистрировать в системе єЧерга на выезд из Украины за 30 дней, а нерегулярные – за трое суток до ожидаемой даты пересечения границы.

Перевозчиков призывают учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября.

Напомним, в ночь на 13 сентября россияне атаковали пропускной пункт "Ягодин" на украино-польской границе. В ГПСУ уточнили, что пункт пропуска напрямую не пострадал. По данным пограничников, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру и автозаправочную станцию.

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