Автобусы в Польшу поедут другими маршрутами: что изменится с 20 сентября

Фото: Facebook/ Министерство развития общин и территорий

С 20 сентября из-за ремонтных работ на польской стороне изменится движение автобусов через пункт пропуска "Шегини – Медика"

Об этом сообщило Министерство обновления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает RegioNews.

По информации польской стороны, подобные изменения будут действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

Для автобусов определили три альтернативных пункта пропуска:

"Смельница – Кросценко";

"Нижанковичи – Мальховице";

"Краковец – Корчева".

Это позволит продолжить выполнение регулярных автобусных рейсов с учетом новых маршрутов.

Регулярные рейсы можно регистрировать в системе єЧерга на выезд из Украины за 30 дней, а нерегулярные – за трое суток до ожидаемой даты пересечения границы.

Перевозчиков призывают учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября.

Напомним, в ночь на 13 сентября россияне атаковали пропускной пункт "Ягодин" на украино-польской границе. В ГПСУ уточнили, что пункт пропуска напрямую не пострадал. По данным пограничников, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру и автозаправочную станцию.