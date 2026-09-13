Удар РФ по украинско-польской границе: в ГНСУ сделали заявление

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В СМИ сообщали об ударе россиян по пункту пропуска "Ягодин". При этом представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что удар был не по самому пункту пропуска.

Как пояснили в пограничной службе, удар по железнодорожной инфраструктуре и АЗС. В настоящее время пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщали о "прилете" по автозаправочной станции возле пограничного пункта пропуска "Ягодин". Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это очередным российским террором.